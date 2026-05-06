女優でプロデューサー、美容家としても活躍するＭＥＧＵＭＩ（４４）が３日、第４回横浜国際映画祭のイベントに丸山隆平（ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ）とともに登場。薄紫色の着物姿で登壇し、日本の美を発信した。５日には、「わたしはこれでやせました」という本を１２日に出版することを自身のＳＮＳで報告。「実は４０代に入ってから、１年に１キロずつ体重が増え、気がつけば４年で＋４ｋｇに。このままではいけないと思い、