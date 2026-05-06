女優でプロデューサー、美容家としても活躍するＭＥＧＵＭＩ（４４）が３日、第４回横浜国際映画祭のイベントに丸山隆平（ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）とともに登場。薄紫色の着物姿で登壇し、日本の美を発信した。

５日には、「わたしはこれでやせました」という本を１２日に出版することを自身のＳＮＳで報告。「実は４０代に入ってから、１年に１キロずつ体重が増え、気がつけば４年で＋４ｋｇに。このままではいけないと思い、ある出来事をきっかけにダイエットを決意しました」と明かした。

「大人のダイエットは、若い頃とは違います。無理をすると一気に老けてしまったり、体調を崩してしまう。」とし、「だから今回は、『健康的に、美しく痩せる』ことをテーマに掲げ、ドクター、セラピスト、トレーナーの方々に教えていただきながら、本も読み、あらゆる角度から学びつつ取り組みました。その結果、４ヶ月で-４ｋｇを達成。」と報告。食事や運動に対する考え方が大きく変わり、「今がこれまでで一番体調がいい」と感じているそうで、「３５歳を過ぎたあたりから、身体は確実に変化します。だからこそ、これまでと同じ生活ではうまくいかないんだと実感しました」と体験をもとにつづった。

スポーツブラにデニム姿で、痩せすぎではなく、美しいくびれのボディーを披露した写真も添えている。