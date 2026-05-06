高市早苗首相が2026年5月5日、ベトナムおよびオーストラリアでの外遊を終え、帰国の途に就いた。SNSでは、高市氏が外交の場で見せた装いにも注目が集まっている。5月1日〜5日、ベトナムとオーストラリアを訪問高市氏は、5月1日から5日までベトナムとオーストラリアを訪問していた。帰国後の会見では、それぞれの手応えを語っている。ベトナムでは、レ・ミン・フン首相との会談に臨み、高市氏が掲げる「パワー・アジア」の初案件と