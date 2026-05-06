屋内スキー場「熱雪奇跡」でスキーを楽しむ来場者。（４月２４日撮影、ハルビン＝新華社配信／宮楽文）【新華社ハルビン5月6日】中国黒竜江省ハルビン市では、オフシーズンに雪や氷の景色、ウインタースポーツなどを楽しむ「氷雪観光」が、文化・観光の新たな目玉となっている。季節的な制約を乗り越え、氷雪資源を参加・体験型の魅力的なコンテンツへと転換させている。屋外は春の息吹が漂うが、氷雪テーマパーク「ハルビン氷