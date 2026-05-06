Lifestyleコレクション ボーズは米国時間の5日、「ホームオーディオを再定義する」というLifestyleコレクションを発表した。ワイヤレスのスマートスピーカー、サウンドバー、サブウーファーをラインナップしており、それらを組み合わせて使用する。日本の公式サイトで予約販売を開始しており、価格は以下の通り。 Stereo Music Set 【音楽用セット】 「St