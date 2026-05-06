Lifestyleコレクション

ボーズは米国時間の5日、「ホームオーディオを再定義する」というLifestyleコレクションを発表した。ワイヤレスのスマートスピーカー、サウンドバー、サブウーファーをラインナップしており、それらを組み合わせて使用する。日本の公式サイトで予約販売を開始しており、価格は以下の通り。

Stereo Music Set

【音楽用セット】 「Stereo Music Set」110,000円Lifestyle Ultra Speaker×2台 「Multiroom Music Set 」165,000円Lifestyle Ultra Speaker×3台【映画用セット】 「Surround Sound Set」 264,000円Lifestyle Ultra Soundbar×1台Lifestyle Ultra Speaker×2台 「Extra Bass Set」 264,000円Lifestyle Ultra Soundbar×1台Lifestyle Ultra Subwoofer×1台 「Home Theater Set」 374,000Lifestyle Ultra Soundbar×1台Lifestyle Ultra Subwoofer×1台Lifestyle Ultra Speaker×2台【音楽＆映画用セット】 「Ultimate Home Set」 539,000円Lifestyle Ultra Soundbar×1台Lifestyle Ultra Speaker×2台Lifestyle Ultra Speaker×3台Lifestyle Ultra Subwoofer×1台 「Home Theater & Music Set」 429,000円Lifestyle Ultra Soundbar×1台Lifestyle Ultra Subwoofer×1台Lifestyle Ultra Speaker×2台Lifestyle Ultra Speaker×1台 「Completion Set 」220,000円Lifestyle Ultra Subwoofer×1台Lifestyle Ultra Speaker×2台【単品販売】 「Lifestyle Ultra Soundbar 」154,000円 「Lifestyle Ultra Speaker」 55,000円 「Lifestyle Ultra Subwoofer」 110,000円

いずれのモデルも、ブラックとホワイトスモークの2色展開。Lifestyle Ultra Speakerには限定カラーとして、ベージュカラーで無垢のホワイトオーク材のベースを採用したDriftwood Sandも用意する。これらの製品は連携して動作し、家中のさまざまなリスニングニーズに対応する柔軟なシステムを構築可能。

Lifestyle Ultra Speaker

オフィス、寝室、キッチンなど、様々な場所に設置しやすい「Lifestyle Ultra Speaker」は、「コレクションの中で最も汎用性の高い製品」としており、設置しやすいコンパクトサイズながら、「部屋全体を豊かで、包み込むようなサウンドで満たせるパワフルさを備えている」とのこと。

Direct/Reflectingスピーカー技術の最新進化版を採用し、前面に2つ、上向きに1つ、計3つのドライバーを搭載。天井や壁に向かって音を放射し、リスナーにも音を届けることで、広々としたサウンドステージを実現している。

TrueSpatialオーディオ処理技術により、上向きのスピーカーを活用し、音を空間に自然に配置。コンテンツに高さと奥行きが加わり、臨場感が増す。ステレオ構成では、この効果がさらに高まるとのこと。

CleanBass技術も搭載。ウーファー、独自のQuietPort音響開口部、デジタル信号処理を組み合わせたもので、コンパクトな設計ながら高い低音再生能力を実現した。

1台で「サイズ感を超越したサウンドをあらゆる空間にもたらす」としつつ、2台をペアリングすると、より深みと分離感のあるステレオ体験が可能。

Lifestyle Ultra Soundbar

「Lifestyle Ultra Soundbar」は、ボーズにとって10年以上ぶりとなる、大幅に再設計したサウンドバー。6つのフルレンジドライバー(上向き2基、前面4基)、センターツイーター、独自のPhaseGuideドライバー2基を搭載。Dolby Atmosコンテンツに対応し、「リアルな臨場感と説得力のある高さ感を備えた3次元サウンドを、単体で再生できる」という。

PhaseGuideテクノロジーは、スピーカーが実際には存在しない左右の空間に音を配置できる技術。没入感のある部屋全体に広がる体験を生み出すという。

CleanBassテクノロジーにより、QuietPortと独自のデジタル信号処理と連携し、歪みを抑えた低音再生も実現。CustomTuneテクノロジー(旧ADAPTiQ)は、iOSまたはAndroidのマイクを用いて、部屋の寸法、表面、家具の配置を分析。部屋の特定の音響に基づいてオーディオパフォーマンスを最適化してくれる。

Lifestyle Ultra Soundbar

このサウンドバーに「Lifestyle Ultra Subwoofer」と「Lifestyle Ultra Speaker」を2台追加すると、本格的な7.1.4chマルチチャンネルホームシアターシステムを構築できる。

Lifestyle Ultra Subwoofer

Lifestyle Ultra Subwooferは、ワイヤレス接続のサブウーファー。CleanBassテクノロジーとQuietPort音響開口部を搭載し、「あらゆる音量でクリアな、深くコントロールされた低音を実現」するという。

セットアップは、Boseアプリで行なう。音量、ソース選択、イコライゼーション、サラウンド、高さレベルの制御がアプリから可能。基本機能は、Lifestyle Ultraスピーカーとサウンドバーの上部にあるソフトタッチボタン、音楽サービスアプリ、音声(内蔵Alexaを含む)、または互換性のあるテレビリモコンから操作できる。

Google Cast、AirPlay、Spotify Connectもサポートする。