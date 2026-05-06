【その他の画像・動画等を元記事で観る】 CUTIE STREETが、4月10日に「かわいいだけじゃだめですか？ Korean ver.」をリリースしたことを記念して、韓国語バージョンのMVを公開した。 ■韓国でも大バズり！オリジナル版MVをセルフオマージュ 3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演すると、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破。その勢いは衰えることなく1,100万回