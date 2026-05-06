Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、4月27日にリリースした最新曲「催し」のMVを本日5月6日22時にプレミア公開。また、MVのティザー映像も公開となった。 （関連：RADWIMPS 野田洋次郎、藤井 風、Mrs. GREEN APPLE 大森元貴、King Gnu 常田大希……CM出演で披露する特別な声） 本楽曲は、報道番組『news zero』（日本テレビ）のテーマ曲に使用されている。ティザー映像では、夜の街に大森と思しき人物が