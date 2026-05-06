フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は今季、エールディビジでゴールを量産。ここまで30試合に出場して25ゴールをマークしており、リーグ得点王がほぼ確実となっている。そんな絶好調の27歳ストライカーにはプレミアリーグのトッテナムやリーズ、ブライトン、エバートンなどが関心を寄せていると報じられており、今夏の移籍の可能性が浮上している。これを受けてオランダメディア『FootballTransfers』は、「フェイエノー