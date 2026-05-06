「適任である」プレミアから関心報道の上田綺世、現地メディアが後釜として日本代表FWの獲得を推奨「似たようなタイプだ」

「適任である」プレミアから関心報道の上田綺世、現地メディアが後釜として日本代表FWの獲得を推奨「似たようなタイプだ」