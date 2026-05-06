お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。日本テレビ系の名物番組「24時間テレビ」の司会をめぐり、「気を揉んでいた」と明かした。前段で、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）を絶賛していた。内村は1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコ