お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が5日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。日本テレビ系の名物番組「24時間テレビ」の司会をめぐり、「気を揉んでいた」と明かした。

前段で、ウッチャンナンチャンの内村光良（61）を絶賛していた。内村は1日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。同局で放送するコント番組「LIFE！〜人生に捧げるコント〜」についてトークした。

太田は「内村さんのNHKのあさイチ見ましたけど、本当にありがたかったね。内村光良、天下の内村光良、日本一のコメディアンですよ」と切り出した。

続けて「紅白の司会をやって、今度、24時間（テレビ）やるんですよ」と補足。内村が8月29日・30日放送の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」の総合司会に初就任したことが、4月26日に発表されていた。

太田はこれまで2年連続司会を務めていた、くりぃむしちゅー上田晋也をめぐって「上田どうするのかなと。あいつ、（TBS系）『サンデーQ』始まったから、あいつ24時間どうするんだろうと。俺は気を揉んでたの、1人で。だったら俺やろうかなと」と語った。