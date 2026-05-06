元AKB48でタレント、実業家の板野友美（34）が6日、自身のインスタグラムで、ホリプロを退社し、独立することを報告した。

「ご報告です」とし「この度、ホリプロを退社し、独立することとなりました」と報告した。

「15歳から19年間、本当にお世話になりました。思い返せば、19年前の5月。右も左も分からなかった私を、家族のように温かく見守ってくださり、気づけば、こんなにも長い時間を一緒に過ごさせていただきました」と回顧。「ホリプロの皆さんは、本当に優しく、温かい方ばかりで、そんな皆さんに支えられて、今の私があります」と感謝した。

「人生の大切な時間を共に過ごしてきた場所であり、私にとってホリプロは、今までもこれからも変わらず大切な存在です。その気持ちは、この先もずっと変わりません」とつづった。

「昨年、芸能活動20周年という節目を迎え、これからの人生や歩み方について、深く考える時間が増えました」と板野。「その中で『もう一歩、自分で進んでみたい』と思うようになり、この決断に至りました」と経緯を明かした。

「正直、不安が全くないわけではありません。でもそれ以上に、新しい挑戦。これからが楽しみです」と前向き。「これまで出会ってくださった皆さまへの感謝を忘れず、一つひとつのお仕事やご縁を大切にしながら、これからも、自分らしく歩んでいけたらと思っています」と記した。

「そして、関わってくださる皆さまと、たくさんの幸せや温かい時間を共有できるよう、日々精進してまいります。今後とも、マイペースな私ですが 温かく見守っていただけましたら幸いです」とした。

2005年、AKB48オープニングメンバーオーディションに合格。同年12月に活動をスタート。2007年、ホリプロに移籍した。2013年にAKB48を卒業し、その後はソロ歌手、タレント、女優、モデルとして幅広く活動。アパレルブランド、コスメブランド、アイドルグループのプロデュースなど実業家としても活躍。夫はヤクルト・高橋奎二投手で、2021年に第1子長女を出産した。