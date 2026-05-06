フィリピンを訪問中の小泉防衛大臣はテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の護衛艦などの輸出に関する作業部会を新たに設けることで一致しました。【映像】握手を交わす小泉防衛大臣とテオドロ国防相小泉防衛大臣「防衛装備移転の政策の見直しがあってこそ、この具体性というものが議論に出ますので。同志国との連携を間違いなく深めて、そしてまた政策の加速につながっている」作業部会では海上自衛隊の「あぶくま」型護衛艦や