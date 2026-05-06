グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が6日までに自身のインスタグラムを更新。スポブラ＆赤パンツ姿で“美腹筋”を披露した。「最近の〜ゲーセンいったり推し活したり美味しいもの食べて、クリニックでお肌ちゅるちゅるしてもらってジム行って、サウナ行って相変わらずの4月お仕事いそがしいけど、充実」とつづり、白のスポブラ＆赤のトレーニングパンツ姿などの写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「超カワイイ