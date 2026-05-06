普段は車に乗らない人でも、旅行や帰省の際にレンタカーのハンドルを握ることはあるだろう。ただ、大型連休中は交通量が増え、事故も起きやすい時期だ。慣れない運転で、思わぬトラブルに巻き込まれることもある。実際、SNSには「レンタカーが接触事故を起こしたのに、そのまま走り去った」といった目撃情報も投稿されている。大したことないからとその場を離れてしまう──。しかし、その判断が後で大きな代償につながる可能性が