川田将雅騎手と山下智久 船橋市出身の山下智久が５日、千葉県の船橋競馬場で開催された『かしわ記念（JpnI・ダート 1600m）』の表彰式に出席。船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーとしてプレゼンターを務めた。かしわ記念は前日から待機列ができるほどの代表的なレースで、山下智久の来場がレース前から大きな注目を集めたこともあり、当日も船橋競馬場は大盛況となった。川田将雅騎手が騎乗した単勝３番人気・