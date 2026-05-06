

川田将雅騎手と山下智久

船橋市出身の山下智久が５日、千葉県の船橋競馬場で開催された『かしわ記念（JpnI・ダート 1600m）』の表彰式に出席。船橋競馬パークオフィシャルアンバサダーとしてプレゼンターを務めた。

かしわ記念は前日から待機列ができるほどの代表的なレースで、山下智久の来場がレース前から大きな注目を集めたこともあり、当日も船橋競馬場は大盛況となった。

川田将雅騎手が騎乗した単勝３番人気・ウィルソンテソーロが優勝。山下はプレゼンターとして花束を贈呈した。

レースを間近で見て「迫力がすごかったです。この近距離で見ると、やはり馬それぞれの迫力と、テレビで見ている以上のスピード感と、お客さんの臨場感も相まって、レース場がすごく熱気に包まれていました」と興奮気味に語った。

船橋ケイバの新TVCM「HEART BEAT」篇では「人生にはもっと。ハートビートが必要だ。」 という力強いセリフがある。最近心を打たれた経験は？という問いに「今日のレースはすごく迫力があって興奮しました。何かに没頭している時というのはすごく幸せな瞬間だと思いました」と語った。