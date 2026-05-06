左肩の炎症のためIL入りしているエンゼルスの菊池雄星投手（34）が手術を行うことなく、今後3〜4週間のノースロー調整で、復帰に向けてのリハビリを進めていくことが分かった。5日（日本時間6日）、米各メディアが報じた。

同投手は4月29日（同30日）のホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、ベンチ裏に下がり、そのまま降板。1日（同2日）に同箇所のMRI検査を受けた。

米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者は自身のX（旧ツイッター）でカート・スズキ監督のコメントとして「肩の炎症と診断された菊池雄星は、その後先発投手として復帰できることを願いつつ、3〜4週間投球を控えることになる」と投稿。MLB公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー記者も「3〜4週間投球を中止し、その後徐々に投球を再開する予定です、監督によると。したがって、手術なしでのリハビリが計画です」と報じた。

メジャー8年目の菊池はこれまで206試合に登板。ブルージェイズ時代の23年からは3年連続で32試合以上に登板し、昨季はいずれも自己最多の33試合に登板し、178回1/3を投じた。今季は開幕から勝ち星に恵まれず、7試合の登板で0勝3敗、防御率5.81だった。