W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。本日5月6日（水）、同ドラマの第4話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第4話では、東京都と埼玉県を分ける国道を挟み、その両側の土地でほぼ同時刻にそれぞれ死体が見つかり、しかもその被害者の男性2人が、被害総額30