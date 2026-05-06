かたせ梨乃、凄味と妖艶をまとった“極妻”に！ドラマ『ボーダレス』に登場

W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。

本日5月6日（水）、同ドラマの第4話が放送される。

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第4話では、東京都と埼玉県を分ける国道を挟み、その両側の土地でほぼ同時刻にそれぞれ死体が見つかり、しかもその被害者の男性2人が、被害総額3000万円を超える”ロマンス詐欺”の容疑者だったことも判明。

桃子（土屋太鳳）、蕾（佐藤勝利）ら移動捜査課は、被害者の中でも被害額が飛び抜けて高額だった獅子縞龍子（かたせ梨乃）のもとを訪ねるのだが、龍子は元指定暴力団・獅子縞組会長の女房、つまり“極道の妻”で…。

龍子だけでなく、龍子のそばに控える若頭の麻村銀次（徳重聡）も事件に何らか関与しているのではという見立てをするなか、美青（優香）が龍子の言動を冷静に分析。赤瀬（井ノ原快彦）はそんな美青を捜査本部長に指名する。

しかし、捜査本部長に任命されたものの、怪しい動きを見せる美青は…？

第4話で“極道の妻”龍子を演じるのは、映画『極道の女たち』シリーズでの体当たり芝居をはじめ、数多くのドラマ・映画でその存在感を放ってきたかたせ梨乃。

過去には、岩下志麻演じる“極道の妻”の妹でありながら、敵対する組の男を愛したことで姉と敵味方に分かれてしまう、という鬼気迫る演技で鮮烈な印象を残した。

今回、“極妻”のかたせが演じる龍子に秘められた真実とは？

次回予告にかたせが登場すると、「来週は極妻！」「これにかたせさんがキャスティングされるとは、見ずにはいられない」と期待を寄せる声が続々投稿されていた。

龍子に従う若頭・麻村役には徳重聡。バイプレーヤーとしてさまざまな作品で硬軟演じ分ける徳重の強烈な“目ヂカラ”にも注目だ。