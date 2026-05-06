【経済指標】 ＊米貿易収支（3月）21:30 結果-603億ドル 予想-610億ドル前回-578億ドル（-573億ドルから修正） ＊ISM非製造業景気指数（4月）23:00 結果53.6 予想53.7前回54.0 ＊米求人件数（3月）23:00 結果686.6万人 予想685.0万人前回692.2万人（688.2万人から修正） ＊米新築住宅販売件数（年率）（3月）23:00 結果68.2万件 予想65.2万件前回63.5万件 【発言・ニュ&#125