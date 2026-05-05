フリーアナウンサーの大吉洋平が、5日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演した。【写真】“社員として最後の日”後輩アナらと集合ショットを公開したMBS大吉洋平アナ大吉アナは、昨年8月いっぱいで大阪・MBSを退社し、フリーに転向。全国ネットで明石家さんまとの対面となり「よろしくお願いいたします！」と力強くあいさつした。さんまは「とうとうここまで来たか」と迎え、大吉アナは「なにわのア