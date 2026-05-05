山形県寒河江市にある慈恩寺で5日、「慈恩寺舞楽」が奉納され、踊り手たちの勇壮な舞が披露されました。寒河江市の慈恩寺では仏教のすべての経典を読経する「一切経会」が行われ、僧侶が法要を執り行いました。法要に続き、伝統の「慈恩寺舞楽」が披露され、多くの見物客で賑わいました。「慈恩寺舞楽」は河北町の谷地八幡宮で代々、神職を務める林家に伝承される「林家舞楽」と同じ起源を持つとされています。記録上、室町時代か