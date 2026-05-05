無名の新人にもかかわらず、デビューシングル「ただ美しい呪い」がテレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』（TOKYO MXほか／毎週月曜後11：00）のエンディングテーマに採用され、注目を集めているシンガー・ソングライターNakamura Hak。【動画】リップシンクでエモい仕上がり…Nakamura Hak「ただ美しい呪い」アニメ版MV同アニメの第3話と第5話にて、きょう6日にデジタル配信スタートとなった「夜に浮かぶ」が2曲目のエンデ