【写真】木村拓哉＆エルフ荒川のプリクラ／この日の木村拓哉のファッション／【動画】プリクラを撮影する様子／ギャルカフェへ エルフの荒川が自身のInstagramを更新。木村拓哉との2ショットプリクラを公開し、話題を集めている。 ■エルフの荒川が木村拓哉との“伝説”プリクラを公開 荒川が公開したのは、木村との2ショットプリクラ。金髪のギャルスタイルで満面の笑みを見せる荒川の隣に、木村が並んでいる。 木村は白T