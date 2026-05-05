ホテルの宿泊時に多い忘れ物や、忘れ物が見つかる場所について、スーパーホテルの公式TikTokアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…こんなに！？」これがホテルでよく見つかる「忘れ物」です！公式アカウントは「ホテルの忘れ物あるある」というタイトルの動画を公開。この動画では、ホテルで多い主な忘れ物について、次のように紹介しています。【ホテルで多い忘れ物】■スマホの充電器コンセントに差しっ放しの状