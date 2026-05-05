【ホテル】チェックアウト前によく確認して！ ホテルで多い忘れ物＆見つかる場所に「私も忘れた」「ショックだった」
ホテルの宿泊時に多い忘れ物や、忘れ物が見つかる場所について、スーパーホテルの公式TikTokアカウントが紹介しています。
【要注意】「えっ…こんなに！？」 これがホテルでよく見つかる「忘れ物」です！
公式アカウントは「ホテルの忘れ物あるある」というタイトルの動画を公開。この動画では、ホテルで多い主な忘れ物について、次のように紹介しています。
【ホテルで多い忘れ物】
■スマホの充電器
コンセントに差しっ放しの状態で見つかることがある。
■スマホ
リモコン類に紛れていることがある。
■衣類
ハンガーにかかったままの状態で見つかることがある。
■洗面用具
シャンプー類に紛れていることがある。
■美容家電
ドライヤー付近に紛れていることも。
■時計
小物置きの上に置かれていることも。
こうした情報に対し、SNS上では「あるある」「私も忘れた」「高めの化粧水忘れたときはショックだった」「めっちゃ忘れがち」「冷蔵庫の中にチョコを忘れた」「（忘れ物を）破棄してもらいました」などの声が上がっています。
ホテルをチェックアウトする際は、忘れ物がないかよく確認しましょう。