ホテルの宿泊時に多い忘れ物や、忘れ物が見つかる場所について、スーパーホテルの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【要注意】「えっ…こんなに！？」 これがホテルでよく見つかる「忘れ物」です！

公式アカウントは「ホテルの忘れ物あるある」というタイトルの動画を公開。この動画では、ホテルで多い主な忘れ物について、次のように紹介しています。

【ホテルで多い忘れ物】

■スマホの充電器

コンセントに差しっ放しの状態で見つかることがある。

■スマホ

リモコン類に紛れていることがある。

■衣類

ハンガーにかかったままの状態で見つかることがある。

■洗面用具

シャンプー類に紛れていることがある。

■美容家電

ドライヤー付近に紛れていることも。

■時計

小物置きの上に置かれていることも。

こうした情報に対し、SNS上では「あるある」「私も忘れた」「高めの化粧水忘れたときはショックだった」「めっちゃ忘れがち」「冷蔵庫の中にチョコを忘れた」「（忘れ物を）破棄してもらいました」などの声が上がっています。

ホテルをチェックアウトする際は、忘れ物がないかよく確認しましょう。