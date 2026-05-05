山形県鶴岡市藤島ではいま藤の花が見ごろを迎えています。きょうは多くの人が訪れ色鮮やかな藤の花とその香りを楽しんでいました。 【画像】色鮮やかな藤の花 鶴岡市の藤島体育館前にある藤棚では体育館が立てられた１９９６年から藤の花を育てていて、今、７種類の花を楽しむことができます。 藤島町は２００５年に鶴岡市と合併しましたが、町の名前に「藤」が入っていることから藤の花を町の花として大切に育ててきました。