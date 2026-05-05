春の味覚の代表格といえばタケノコですが、収穫直後からあくが増すとされており、食べる前にしっかりあく抜きをする必要があります。タケノコのあく抜きを上手に行う方法について、カゴメの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「タケノコ」のあく抜きを簡単に済ませる“テクニック”です！公式アカウントはタケノコをあく抜きする方法として、「赤唐辛子とぬかを使用」「