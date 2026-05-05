俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが5日までに更新され、1週間連続で公開されてきた意味深なイラストの“7人目”が明らかになった。正体不明の人物が連日登場したことで、前作との関連性をめぐる考察がファンの間で過熱している。【写真あり】小峠に似てる？『VIVANT』公式が新イラスト公開！投稿は4月29日からスタート。黒い衣装でワイングラスを手にする人物を皮切りに、黒のフル