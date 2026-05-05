お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気モデルらとの女子会に唯一夫同伴で参加した人気フリーアナウンサーを明かした。この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。以前、自宅の最寄り駅が近かったという縁があり、女子会などをすることもあったという。平野は真麻の夫とも交流があるといい、「真麻さんの旦那さんは凄いテキパキ動いて」と印象を語る一