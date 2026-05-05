金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和5年）」によれば、60代世帯の金融資産保有額は平均値こそ2,028万円ですが、より実態に近い中央値は700万円にとどまります。この平均と中央値の間には1,000万円以上もの開きがあり、さらに同調査では、資産を「保有していない（貯蓄ゼロ）」と回答した世帯が21.0％にのぼることが示されています。定年退職したカツミさん（仮名）は、まさにこの「貯蓄