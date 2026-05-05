金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和5年）」によれば、60代世帯の金融資産保有額は平均値こそ2,028万円ですが、より実態に近い中央値は700万円にとどまります。この平均と中央値の間には1,000万円以上もの開きがあり、さらに同調査では、資産を「保有していない（貯蓄ゼロ）」と回答した世帯が21.0％にのぼることが示されています。定年退職したカツミさん（仮名）は、まさにこの「貯蓄ゼロ」の現実に直面することになりました。家計を預かってきた妻はなににお金を使っていたのでしょうか。事例をみていきます。

老後の生活、夫と妻の金銭感覚の違い

長年勤めた中堅企業を定年退職したカツミさん（65歳）のもとに、会社から振り込まれた退職金は1,500万円。年金は、妻アキナさん（仮名／61歳）が65歳にまるまでのあいだ、月額19万円を受け取ることができます。

「これにこれまでの貯金を合わせれば、老後はそれなりの生活が送れるはずだ」

カツミさんの現役時代の年収は、ピーク時で700万円ほど。決して高収入ではありませんでしたが、一人娘を大学まで出し、年に一度は家族旅行にも行っていました。家計は結婚と同時に家庭に入った妻のアキナさんに任せ、自分は仕事に邁進してきました。

しかし、これからの老後について具体的に妻と相談しようと切り出したカツミさんに対し、アキナさんの反応は想像と大きく異なるものでした。

「実は、貯金は1円もありません」

「長いあいだお疲れさまでした。退職金、1,500万円！ やっぱり嬉しいね！ これでこれからの生活も安心ね」

夕食のあと、アキナさんはお茶を淹れながら、晴れやかな顔でカツミさんにいいました。カツミさんも「ああ、ようやく一区切りだな」と、これまでの会社生活を振り返り、安堵の息を漏らしました。

「それで、アキナ。今後の生活費の取り崩し方なんだが……この退職金に、いまの貯金を合わせれば、月々どれくらいのゆとりが出るか計算してみたいんだ」

カツミさんがそう切り出すと、アキナさんは不思議そうな顔で首を傾げました。

「いまの貯金って……？ 1,500万円もあるのに？ これだけあれば十分でしょう」

「いや、もちろん1,500万円は大きいけれど、これはあくまで退職金じゃないか。それとは別に、君に任せてきた月々の給料やボーナスの積み立てがあるだろう。学費も払い終えたし、最近のボーナスも結構残っているんじゃないかと思って」

「……？ あれは全部、日々の生活のために使い切ってるよ。だって、退職金が出ることはわかっていたでしょ。なんでわざわざいまの生活を切り詰める必要があるの？」

カツミさんは、持っていた湯呑みを置きました。

「……使い切っている？ まったく残っていないのか？」

「うん。毎月、あなたの給料で収まるように生活をして、足りないときはボーナスで補填してきたから」

アキナさんの表情には、悪びれる様子も隠しごとをしている様子もありませんでした。むしろ、家庭を守る主婦としての役割を完璧にこなしてきたという、ささやかな自負さえ感じられました。

「いい料理には、いい食材が必要だった」

カツミさんは開いた口が塞がりませんでした。借金があるわけではない。しかし、定年というゴールに辿り着いたとき、手元に残ったのは「退職金のみ」という、まったく予期せぬ現実でした。

「アキナ、うちはそんなに無駄遣いをしていたのか？」

「無駄遣いなんてしてない。ご飯だって、美味しい料理を作るには、いい食材を揃えなきゃいけないの。 産地がはっきりした野菜や、化学調味料を使っていない調味料、質のいいお肉。そういうものを選んで、家族の健康を守るのが私の役割でしょ」

アキナさんのこだわりは、食費だけに留まりませんでした。

「安物買いの銭失い」を嫌い、調理器具はプロ仕様、洗剤は環境と肌に優しいもの、寝具は睡眠の質を上げるために質のいいもの。アキナさんはそれらを贅沢ではなく、家族のQOLを維持するための「必要な投資」だと考えていました。

「あなたが一生懸命働いてくれているんだから、その分、家の中だけは一番いい状態にしてきた。だから、毎月の給料やボーナスを無理に貯金に回していまを我慢するより、家族を豊かにすることに使った。だって、最後にはこの退職金が手に入るんだから、帳尻は合うでしょう？」

アキナさんにとって、貯蓄は「積み上げるもの」ではなく、「最後に退職金で補填されるもの」という認識でした。彼女なりの論理で、夫に不自由をさせず、娘を育て上げ、快適な住環境を維持してきた。その結果が、この通帳の数字だったのです。

カツミさんは、自分がこれまで享受してきた豊かな食生活や心地よい暮らしが、将来のための貯蓄を削ることで成り立っていたことを、結婚39年にして、初めて知ることになりました。

夫婦における「お金の前提」の乖離

カツミさんとアキナさんの事例は、夫婦間の「家計管理におけるゴールの違い」が表面化したものです。

実際、二人以上世帯で金融資産を保有していない（貯蓄ゼロ）世帯は、全年代で一定数存在します。カツミさんのように「平均的な年収」であっても、日々の生活コストが高い場合、資産形成が進まないまま定年を迎えるケースです。

カツミさんは「余った分は貯金されているはず」と自分の常識を当てはめ、アキナさんは「入った分で家族にいい生活を提供し、最後は退職金で帳尻を合わせる」という自分なりの責任を果たしました。もし、カツミさんもアキナさんと同じように、「老後の蓄えは退職金だけでいい。それまではいまの暮らしを謳歌しよう」という価値観を持っていたとしたら、この「貯金ゼロ」という事実は問題にすらならなかったでしょう。

極論をいえば、夫婦が同じ金銭価値観を共有していれば、どのような支出の形であっても家庭内の不和は生まれません。カツミさんの衝撃は、自分が享受してきた「豊かさ」の正体が、自分が想定していた「将来の安心（貯蓄）」を原資にしていたことを知らなかった点にあります。

いまさらこれまでの家計をやり直すことはできませんが、幸いにも手元には1,500万円という原資があります。いまのQOLを維持した場合、1,500万円は何年持つのかを数字で共有する。「なにを削り、なにを残すか」を夫婦で対等に話し合う。アキナさんの家事力を、これからは「安価な食材で満足度を最大化する」方向へシフトしてもらう。――このように、これからともに過ごす老後の計画の立て方はさまざまあります。

どちらかが一方的に悪いのではなく、「任せきり」と「抱え込み」が続いてしまったことが今回の結果を招きました。1,500万円の退職金は、二人が新しい生活価値観を築くための、初めてで最後のチャンスといえるでしょう。