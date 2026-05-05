村上が14号2ランを叩き込んだ(C)Getty Images好投手ソリアーノから一発再び勢いをつけてきた。現地5月4日に行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場したホワイトソックス・村上宗隆は3試合ぶりとなる14号2ランを放ち、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）と並ぶ本塁打トップに立った。【動画】勢いは止まらない！村上がジャッジと並ぶ14号を放ったシーン4回一死一塁で迎えた第3打席、相手先発、ホセ・ソリアーノの外角