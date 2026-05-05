本日5月5日（火・祝）24時24分放送の日本テレビ系音楽番組「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」（毎週火曜よる24時24分〜24時54分放送）。今夜の放送にはHYDEが登場！日本のロックシーンの最前線を走り続けるロックバンド・L’Arc〜en〜Cielのボーカリストにして、今年ソロデビュー25周年。今なお自身の歌声と向き合い、進化を続けるHYDEが追求する理想の歌声、歌うことの意味とは？後輩アーティストからのスペシャルメッセージや圧