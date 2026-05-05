【Fender USA american professional II jazz bass】（熊本市shimopy35歳）1年ほど前にコンバットのオーダーギターを紹介いただいたshimopyと申します！ベーシストであることがいとも容易く見抜かれてしまいましたので、先日購入したベースを是非紹介させてください。社会人になってから組んだバンドでベーシストに転向して、気づけばもう10年ほど。「ジャズベってみんな使ってるしおもしろくねーやい！」の精神で人とあまり被