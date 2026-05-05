【Fender USA american professional II jazz bass】（熊本市 shimopy 35歳）

1年ほど前にコンバットのオーダーギターを紹介いただいたshimopyと申します！

ベーシストであることがいとも容易く見抜かれてしまいましたので、先日購入したベースを是非紹介させてください。

社会人になってから組んだバンドでベーシストに転向して、気づけばもう10年ほど。「ジャズベってみんな使ってるしおもしろくねーやい！」の精神で人とあまり被らないであろうベースばかり所持してきましたが、ふと「基準になる1本としてちゃんとしたジャズベを持っておきたいな」と思うように。

これまでなんとなくフェンダーという選択肢も避けてきており、候補はどうしても広がりがちに。いろいろ探すのも楽しい一方で、正解にたどり着くまでの難しさも感じていました。

あれこれ見ていくうちに行き着いたのが、音楽を始めるきっかけとなり、今でも大好きなバンドのベーシストと同じシリーズでした。結局フェンダーを選ぶ形になりましたが、「これなら間違いないだろう」と購入を決意しました。

ただ、今まで避けてきたジャズベだからこそ、せめてカラーくらいは無難にいくまいとマイアミブルーを選択。決して不人気でアウトレットになってて安かったからという理由ではありません。断じてw

音も見た目も大満足で、ジャズベ人口が多い理由が分かりました、、宝物のステッカーをボディバックに貼り、ピックガードをパールに、トーンノブをボリュームノブと同じ大きさに変更してよりあの御方リスペクト仕様へ。

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個性を追求したいという思いがある人にとって、不人気カラーのため価格下げとか、ご褒美以外の何物でもない。わかります。私も傷があるとか色がイケてないとか実用上問題のない理由で価格が下がったギターには飛びつきまくった。「不人気のほうが逆にクール」とか謎のポリシーを掲げちゃって。「猫も杓子も手にしているモデルは避けたのに、気付けばそこに立ち止まる現象」もあるあるです。ジャズベの実力を知った後は「プレベってカッコいい」ムーブがやってきます（笑）。ご覚悟を。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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