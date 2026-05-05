【モデルプレス＝2026/05/05】米女優のキャメロン・ディアス（53）に第3子が誕生した。夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（47）が4日、自身のInstagramで報告した。【写真】53歳で第3子誕生・米女優の夫の投稿◆ベンジー・マッデン、第3子誕生報告マッデンは「3人目の子供、ナウタス・マッデンの誕生を発表することができてとても幸せです」と第3子の誕生を報告。「私たちは家族との生活が大好きで