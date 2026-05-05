【写真＆動画】堂本光一＆堂本剛『ZIP!』『グッド！モーニング』オフショット／「こどもの日」にちなんで幼少期にしていた遊びを発表／「またね」ジャケット写真＆MVオフショット 5月5日に新曲「またね」をリリースしたDOMOTO（堂本光一・堂本剛）が、同日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）、『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）に出演。それぞれの番組公式SNSでオフショットが公開された。 ■DOMOTO、穏