「苦しみ」の感情描写は書き手が場面を十分に理解したうえで表現しないと伝わらない！ くるしみ ［英：Suffering］ 苦しみの意味 辛くてもがいている状態。 苦しみの類語 苦労苦悩不運辛苦難儀腐心悶々苦渋苦慮など 苦しみにおける体（フィジカル）の反応 息が詰まる呻くその場から逃げ出す顔がゆがむ下唇を噛むじたばたする身を縮こませる身をよじる顔が曇る食欲がなくなる立ち止まるやつれる眉