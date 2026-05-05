「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月4日の第1試合。EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、オーラスで劇的な逆転劇を演じた。道中、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）に倍満ツモで捲られる苦しい展開となったが、最後は自らの力で勝利をたぐり寄せた。【映像】勝利を決めた運命の裏ドラ！亜樹、逆転の瞬間場面は運命の南4局。3万2100点持ちの2着目で迎えた亜樹は、トップ目の佐々木を逆転するために「満