【写真】佐久間大介＆深澤辰哉の自撮りショット／深澤辰哉の過去表紙まとめ／深澤辰哉へ関連企業からの祝福メッセージ Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、5月5日に誕生日を迎えた深澤辰哉を祝福。ユニークな投稿内容と仲良しショットが話題を集めている。 ■佐久間大介、深澤辰哉の34歳誕生日を“全力祝福” 佐久間は「今日はうちの深澤の34歳の誕生日！！！！」と投稿し、深澤のメンバーカラ&#1254