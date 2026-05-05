（英語アナウンス）「And the winner is... Aso Kumamoto Airport.（受賞者は…阿蘇くまもと空港です）」 ＜写真を見る＞熊本空港が"世界一の称号"獲得社長も清掃員も自負を語る 4月、ロンドンで開かれた授賞式。熊本空港が、イギリスの格付け会社スカイトラックスによる、「世界一の新空港ターミナル」部門で1位を獲得しました。 熊本国際空港の山川秀明社長は「もっとPRしないと」 熊本国際空港 山川秀明社長「世界