第1回【今やカバン、看板よりも「ネット地盤」だが…SNSが選挙の主戦場になるまで「ネット選挙」が全く盛り上がらなかったのはナゼか】からの続き──。2013年4月に公職選挙法が改正され、インターネットを利用した選挙運動が可能になった。しかし、当時のネット選挙は一部の政治家や有権者が考えていたような劇的な変化とは程遠いものだった。ところが、2019年末に新型コロナウイルスが日本に襲いかかると、風向きが少しずつ変