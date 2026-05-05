丸亀警察署(香川・丸亀市) 5月4日午後4時20分ごろ、香川県善通寺大麻町の国道で、自転車で転倒するのが目撃され、その後亡くなった男性の身元と死因が病死だったことが分かりました。 警察によりますと、亡くなったのは神奈川県横須賀市の66歳の会社役員の男性で、死因は心臓突然死でした。警察は、衝突や自損転倒による交通事故ではないと判断しています。 男性は仕事で四国に来ていて、勤務時間外にサイクリングをして