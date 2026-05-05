明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました 。今回は、【スポーツ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：浅田真央2位は、フィギュアスケーターの浅田真央さんでした。努力や挑戦をストイックに積み重ねて栄光を掴んだ姿が、多くの新入社員から支持されています。挫折やプレッシャーを乗り越えてきた経験