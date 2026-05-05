声優の明坂聡美が4日夜、Xを更新。結婚したことを発表した。明坂は直筆の文書を掲載し「ご一読ください！！！！！」と記述。文書には「いつも応援して下さる皆様へ私事ではございますが、私明坂聡美は先日、入籍いたしました。エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」と報告した。そして「相手の男性は、声優でも芸能関係