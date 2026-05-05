声優の明坂聡美が4日夜、Xを更新。結婚したことを発表した。

明坂は直筆の文書を掲載し「ご一読ください！！！！！」と記述。文書には「いつも応援して下さる皆様へ 私事ではございますが、私 明坂聡美は先日、入籍いたしました。エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」と報告した。

そして「相手の男性は、声優でも芸能関係の方でもなく、酒の場で出会った飲み友達です。とても穏やかで優しい彼と出会ってから、酒好きで呑みすぎる私もセーブしながら日々過ごす事ができ、人として成長できた気がします。まだまだ未熟な人間ではありますが、声優としても、人としても より一層成長していけるよう努力してまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。明坂聡美」とつづった。

さらに、純白のウエディングドレス姿のショットも掲載。「これからも変わらず役者を続けてまいります ご祝儀はお仕事でお願いします！！」と記した。

明坂は「家庭教師ヒットマンREBORN!」のクローム髑髏役、「アカメが斬る!」のエスデス役、「ウマ娘 プリティーダービー」の実況アナウンサー赤坂美聡役など数々の作品に出演。