きょう5日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）では、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビが登場する。【動画】ハイテンションでギャグを披露する“名コンビ”島田珠代＆藤井隆今回は、世界文化遺産登録を目指す奈良・明日香村を応援するべく、明日香村の魅力を探る相席旅を届ける。一説によると、日本始まりの地ともいわれている奈良県明日香村は、日本が国家として確立していった飛鳥時代